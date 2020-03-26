Dünya genelinde corona virüs salgınından en çok can kaybı İtalya'da yaşanırken, Cagliari forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Radja Nainggolan, karantina günleri ve salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Corona virüsün bağışıklığı düşük kişilerde ölümcül olduğunu bildiğini ifade eden Nainggolan, eşi için endişelendiğini açıkladı.

Kanser tedavisi gören eşi ile izole bir hayat geçirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, “İzole bir şekilde hayatımızı evde geçiriyoruz. Şimdilik virüs bana bulaşmadı. Ancak alışverişe gittiğimde corona virüsünün bana bulaşma ihtimali var. Bana bulaşmasını önemsemiyorum. Virüsü eşime bulaştırmaktan korkuyorum. Çünkü bağışıklık sistemi hala zayıf. Bu nedenle çok dikkatli davranıyorum. Sağlığı iyiye gidiyorken böyle bir duruma sebebiyet verebilecek olmaktan dolayı tedirginim. Kanserle tedavi uzun bir süreç… Biz en zorlu kısmını atlattık. Umarım her şey kısa sürede normale döner.” dedi.

Eşinin kanserle mücadele dönemine olabildiğince fazla destek vermeye çalışan Radja Nainggolan, transfer döneminde kararını verirken de eşinin durumunu göz önünde bulundurmuş ve Cagliari'ye transfer olmuştu.

Bonservisi Inter'de bulunan yıldız futbolcunun ismi sık sık Türk takımlarıyla da anılmıştı.