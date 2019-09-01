Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, "El Tigre" lakabıyla biliniyor. Yıldız ismin İspanyolcada kaplan anlamına gelen bu takma adının hikayesi ise River Plate'in genç takımında forma giydiği dönemde oynadıkları bir maça dayanıyor. Kolombiyalı golcünün eski takım arkadaşı Gonzalo Luduena, yıllar önce AS gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Falcao'ya El Tigre lakabını takan kişi benim. Bu olay, River Plate'in genç takımında birlikte oynarken Huracan'ı yendiğimiz bir maçtan sonra gerçekleşti. Kendisi, o karşılaşmada iki gol birden atmıştı ve mücadeleden sonraki Futbol de Primera adlı televizyon programında da Esso Tiger maçlarının en iyi oyuncusu olarak gösterilmişti.

Bunun üzerine ona dönüp 'Sahadaki kaplanımız sen oldun.' demiştim. O günden itibaren kendisini antrenmanlarda El Tigre diye çağırmaya başladım. Bu lakap, zamanla Falcao'nun üstüne yapıştı ve herkes ona El Tigre demeye başladı. Kendisinin Arjantin'deki ilk yılıydı ve ben de Cordoba'dan River'a yeni transfer olmuştum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler