Galatasaray'a sezon başında gelen yıldız golcü Radamel Falcao, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 9 gol attı ve takımına önemli bir katkı yaptı. Kolombiyalı yıldız golcü Falcao, aynı zamanda ligde eşine az rastlanır bir istatistiğe imza attı.

OPTA istatistiklerine göre genellikle destek ayağı olarak kullandığı sol ayağı ligde kaleyi bulan toplam 6 şut çeken Radamel Falcao, bu şutların 5 tanesi gol yaptı ve %83 gibi sıra dışı bir gole çevirme oranı yakaladı. Falcao'nun bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası sol ayağı ile geldi. Toplamda 2 penaltı golü bulunan Falcao'nun daha çok kulladığı sağ ayağıyla ise sadece 2 gol (penaltılar hariç) bulunuyor. Falcao ligde henüz kafa vuruşu ile gol atamadı.

Kupa maçında da sol ayakla attı

Falcao bu sezon lig maçları dışında sadece Tuzlaspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında bir gol atmıştı. İlginçtir Kolombiyalı oyuncu bu maçta da golünü sol ayakla kaydetti. Falcao bu sezon Gençlerbirliği (2), Denizlispor (2) ve Antalyaspor'a sol ayakla gol kaydetti.

Falcao'nun beş sol ayak golünden fazla ligde bulan diğer oyuncular ise genellikle bu ayağını kullanan Sörloth (12) ve Vedat Muriç (10) oldu.





fanatik.com.tr/Tolga Kuru