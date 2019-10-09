Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili milli takımdan hocası Carlos Queiroz'dan çok konuşulacak sözler geldi. Tecrübeli teknik adam, Şili ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında golcü oyuncuyu kadroya dahil etmeme nedenini açıkladı.

"Oyuncuları nasıl yönetmeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz." diyen Queiroz, "Örneğin Falcao, 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana çıktığımız maçların %55'inde oynadı. %40'ından fazlasında ise milli takım kadrosuna dahil edilmedi. Bunun sebepleri arasında sakatlıkları ve kümülatif yorgunluğu da var. Benim işim, takıma 3 puanı kazandırabilecek oyuncuları seçmek." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler