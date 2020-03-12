Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron: Türkiye beni şaşırttı

Kolombiya televizyonu Canal1’de yayınlanan ‘Lo Se Todo’ isimli programa, İstanbul’daki evlerinden internet yoluyla bağlanan ünlü şarkıcı, “Türkiye beni çok şaşırttı. Buradaki kültürü ve insanları çok sevdim. İnsanlar yardımsever, arkadaş canlısı ve güler yüzlü” diye konuştu.

Türkçe’nin biraz karmaşık ve öğrenmesi zor bir dil olduğuna vurgu yapan Taron, “Yavaş yavaş da olsa bazı kelimeleri öğrendim. Kendimi ifade etmem gerektiğinde bunu İngilizce yapıyorum. Kızlarımız bize göre dili daha kolay kavradılar. Bu konuda yaşlarının verdiği avantajı kullanıyor ve daha kolay öğreniyorlar” dedi.

Falcao’nun Arjantinli eşi, ülkesinde düzenlenecek dev turnuvada kendisinin de bir görevi olacağını belirterek şöyle devam etti:

“Çok sık seyahat edemiyorum. Çünkü Türkiye, Kolombiya’ya çok uzak. Haziranda Kolombiya ve Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America’da ise orada olacağım. Konserler verip, şarkılarımı seslendireceğim.

(Skorer)