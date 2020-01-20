Galatasaray’da Radamel Falcao kalitesini göstermeye başladı. Devre arası kampını çok iyi geçiren Kolombiyalı yıldız, kupanın ardından dünkü lig maçında da 11’deydi. Maç boyunca çok çalışan, zaman zaman savunmaya kadar gelip top çıkartan 33 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada Seri’nin güzel pasında usta işi bir vuruş yaptı.

Topu sağ ayağıyla önüne alıp, soluyla dar açıdan kaleciyi avlayan Falcao, tribünleri ayağa kaldırdı. İlk yarının son maçında Antalyaspor filelerini 2 kez sarsan yıldız forvet, ligi golle kapatıp, golle açmış oldu.

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