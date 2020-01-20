Radamel Falcao'dan usta işi gol!

Antalyaspor maçında attığı 2 golle ilk yarıyı güzel kapatan Radamel Falcao, ikinci devreye de müthiş başladı. Galatasaray’ın yıldızı, Seri’nin asistinde usta işi bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

20 Ocak 2020, Pazartesi 06:53 Son Güncelleme:
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Radamel Falcao'dan usta işi gol!

Galatasaray’da Radamel Falcao kalitesini göstermeye başladı. Devre arası kampını çok iyi geçiren Kolombiyalı yıldız, kupanın ardından dünkü lig maçında da 11’deydi. Maç boyunca çok çalışan, zaman zaman savunmaya kadar gelip top çıkartan 33 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada Seri’nin güzel pasında usta işi bir vuruş yaptı.

Topu sağ ayağıyla önüne alıp, soluyla dar açıdan kaleciyi avlayan Falcao, tribünleri ayağa kaldırdı. İlk yarının son maçında Antalyaspor filelerini 2 kez sarsan yıldız forvet, ligi golle kapatıp, golle açmış oldu.

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