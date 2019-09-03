Kolombiyalı efsane golcü Radamel Falcao, 2013'te transfer olduğu Monaco'dan 2019'da Galatasaray kadrosuna katılarak ayrıldı.

Monaco'da geçirdiği dönemde Falcao 140 maça çıkarken 83 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.

Kulüp tarihinde önemli bir yer edinen Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yapan ve 2017'de şampiyonluk yaşayan Monaco takımının kaptanıydı.

Falcao'nun takımdan ayrılarak Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, "Radamel Falcao, Monaco tarihinde harika bir sayfa yazdı. Yeteneği, kararlılığı ve eşsiz gol becerisiyle Monaco'nun başarısına büyük katkı sağladı. Yaşamak istediği bu yeni deneyim için ona başarılar diliyoruz" dedi.

Monaco hakkında konuşan Radamel Falcao da, "Monaco'dan ayrılma vakti geldi. Monaco, hem spor hem de kişisel olarak bana büyük keyif veren eşsiz bir kulüp. Unutulmaz birçok anı arasında Monaco formasıyla attığım tüm goller ve elbette olağanüstü bir sezonun sonunda gelen Fransa şampiyonluğu olacak. Kulüpteki herkese, taraftarlara, Prens Albert'e her zaman bana gösterdikleri destek ve güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Monaco'nun geleceği için en iyisini diliyorum" dedi.

Monaco'nun ilgili haberi sosyal medyadan paylaşması üzerine Falcao'nun birlikte forma giydiği PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'den "Efsane" şeklinde bir yorum geldi.