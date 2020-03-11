Sezonun ilk 16 haftasını 1 golle geçiren, 7 maçta forma giydiği son 9 haftada ise tam 8 kez fileleri havalandıran Radamel Falcao, Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet hasretini bitiren gollerden birine penaltıdan da olsa imzasını atmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’ı avlamaya da kararlı. Kariyeri boyunca birbirinden önemli maçlarda kritik goller kaydeden Kolombiyalı yıldız, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Devre arasında müthiş bir kamp dönemi geçiren ve her geçen hafta performansının üzerine koyarak devam eden Falcao, Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a karşı oynayacağı ilk maçı kesinlikle boş geçmek istemiyor.

Yeni rolünden çok memnun

Sivasspor deplasmanında attığı golün yanı sıra Feghouli’ye nefis bir asist yapan Falcao, Beşiktaş maçında yine geçmişe göre farklı bir rolle sahada olacak. Fatih hoca, Falcao’dan sürekli orta sahaya doğru gelip stoperleri kendisine doğru çekmesini ve böylece Feghouli ile Onyekuru’ya alan açmasını bekliyor. Galatasaray’da mutlaka şampiyonluk yaşamayı hedefleyen tecrübeli futbolcu da mevcut oyun düzeninden ve yeni rolünden memnun. Falcao’nun ilk yarıda kaçırdığı maçları telafi edebilmek için idmanlarda ekstra eforla çalıştığı da gelen haberler arasında.