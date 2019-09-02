Radamel Falcao: Şükürler olsun, artık Galatasaray’dayım!

Transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Galatasaray tarihi operasyonu bitirdi, Falcao’yu İstanbul’a getirdi. 3 gün önce kura çekimi için Monaco’ya giden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Futbol Koordinatörü Şükrü Hanedar, Kolombiyalı süper yıldız ile geri geldi! Fransa’daki görüşmelerde Başkan Mustafa Cengiz de yer alırken, 2 aylık hasret nihayet sona erdi. Sayı giderek arttı Falcao’yu karşılamak için öğlen saatlerinden itibaren Yeşilköy’e akın eden taraftarlar, saatler ilerledikçe sabırsızlandı. Uçağın üst üste rötar yapması coşkuyu hiç azaltmazken, Atatürk Havalimanı’nda bekleyen kişi sayısı giderek arttı. 33 yaşındaki süper starı yaklaşık akşam 10 bin Galatasaraylı karşıladı, inanılmaz bir atmosfer yaşandı.

Kolombiyalı süper star, taraftarlarla karşılıklı “Sarı, kırmızı, şampiyon Cimbom” tezahüratı da yaptı.

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‘Herkese teşekkürler’

Havalimanında ayağının tozuyla GS TV’ye konuşan Falcao, “Şu an inanılmaz mutluyum. Böyle güzel bir yere gelmeyi, böyle güzel bir formayı giymeyi nasip ettiği için Tanrıya şükürler olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık Galatasaray’dayım!” ifadelerini kullandı. Terminalden dışarı çıktığında ise coşku tavan yaptı.

Eşine 3’lüyü öğretti

Bu denli büyük bir kalabalığı beklemediği her halinden belli olan Falcao’ya, ailesi ve çocukları da eşlik etti. Yıllardır Galatasaray forması giyiyormuş gibi taraftarlara üçlü çektiren Falcao, bir an olsun yerinde duramadı. Sonrasında eşine de üçlü çektirmeyi öğreten Kolombiyalı, dakikalarca içeri girmeyip kendisini bekleyen taraftarla bu anların tadını çıkarttı.

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Rüya takım tamamlandı

Falcao’nun transferiyle birlikte yeni Galatasaray ortaya çıktı... Geçen sezonki kadro neredeyse yarı yarıya değişirken, yeni Aslan artık çok daha güçlü ve rakipleri için ürkütücü. Fernando-Ndiaye’den boşalan orta saha ikilisine piyasa değerleri toplam 58 milyon Euro olan Seri-Nzonzi transfer edilirken, Onyekuru’nun yerine solda Ryan Babel var. İleride ise taraftarların aylardır beklediği Radamel Falcao. Kolombiyalı dünya yıldızının gelişiyle birlikte Galatasaray’ın toplam kadro değeri 123 milyon Euro’ya ulaştı.

15 Eylül’de Aslantepe’de

Sakatlığını gerekçe gösterip Monaco’nun son iki maçında forma giymeyen Falcao’nun sağlık durumu gayet iyi. Fransız ekibiyle iyi bir kamp dönemi geçiren ve gelmeden de yine idmanlara devam eden Kolombiyalı futbolcu, hemen oynayabilecek durumda. Teknik direktör Fatih Terim de Falcao’yu milli aradan sonraki ilk lig maçında sahaya sürmeyi düşünüyor. 15 Eylül’de Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde Falcao, ilk kez parçalı formayı giyecek ve hünerlerini gösterecek.

İmza töreni de olay olacak

Uzun uğraşlar sonucunda Falcao’yu bitiren ve yılın transferine imza atan Galatasaray Yönetimi, Kolombiyalı yıldız için görülmemiş bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının planı, Falcao’yu Türk Telekom Stadı’nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde Galatasaraylı yapmak. Falcao’nun yanı sıra bu sezonki diğer transferlerin de imza töreninde yer alma ihtimali yüksek.

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Dünya bu transferi konuştu

Sarı-Kırmızılılar’ın yeni süperstarı Radamel Falcao’yu, sadece Türkiye’de gündem olmadı. Dış basının önde gelen birçok kuruluşu da Kolombiyalı golcünün, Aslan’a transfer olmasına geniş bir yer ayırdı. Galatasaray tarihinin en özel transferlerinden biri olarak nitelendirilen Falcao için atılan bazı manşetler şu şekilde oldu...