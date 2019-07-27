Radamel Falcao oyuna girmedi

Adı Galatasaray'la anılan Radamel Falcao, Monaco'nun Porto'yu 1-0 yendiği hazırlık maçında yedek kulübesinde kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fransız temsilcisi bu akşam Porto'uyla bir hazırlık maçı yaptı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Monaco'nun golünü 30 milyon euroluk yeni transfer Gelson Martins atarken, eski Galatasaraylı Alex Telles de Porto adına bir penaltı kaçırdı.

Eski takımına karşı, eski stadında!

Fransız ekibinde teknik direktör Leonardo Jardim ise Radamel Falcao'ya eski takımına karşı, eski stadında oynadığı maçta süre vermedi. Monaco, Ligue 1 başlamadan önceki son hazırlık maçını gelecek hafta Sampdoria karşısında yapacak.



