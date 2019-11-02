Süper Lig’de 10. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla deviren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından verdiği kadroda revizyon sinyallerini Çaykur Rizespor müsabakasında hayata geçirdi. Fatih Terim, ligde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri derbi maçın kadrosuna göre ilk 11’de biri zorunlu 5 değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü. Sarı-Kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan Marcao müsabakanın kadrosunda bulunmazken, Terim son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano Filho, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi’yi yedeğe çekti.

11’de 4 Türk oyuncu

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk 11’de 4 Türk futbolcu forma giydi. Son dönemdeki birçok maçına 11 yabancı futbolcuyla çıkan Sarı- Kırmızılı takım, Fatih Terim’in yaptığı revizyon sonrası Çaykur Rizespor müsabakasına 4 Türk oyuncuyla çıktı. Galatasaray’da Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Emre Mor karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

1 aydır formasından uzak

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi. Falcao’nun durumuyla ilgili olarak Rizespor maçının ardından açıklamada bulunan teknik direktör Fatih Terim, “Falcao, Real Madrid maçında olmayacak. İspanya’da tedavi devam edecek. 10 gün veya daha fazla bir süre bizimle birlikte olmayacak” dedi. 33 yaşındaki golcü, Real Madrid ve Gaziantep maçlarını da kaçıracak.