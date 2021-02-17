Günümüzde spora ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle dünya genelinde futbol evrensel bir hale gelmiş durumda. Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan futbol takımlarına profesyonel anlamda başarılı futbolcular transfer ediliyor. Yapılan müsabakalar sonucu ise en başarılı futbol takımları ve sporcular seçiliyor. Bu nedenle futbol takımlarının doğru futbolcu transferlerini yapması önemlidir. Dünya genelinde bilinen Radamel Falcao Kolombiyalı bir milli futbolcudur. Dünyanın pek çok ülkesinde forma giyen Falcao Galatasaray'da top koşturuyor.

Radamel Falcao kimdir, nereli?

Radamel Falcao Garcia Zarate 10 Şubat 1986 yılında Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. 34 yaşında olan başarılı futbolcu 1, 77 metre boyundadır. Santrafor olarak görev yapan Radamel Falcao Süper Lig takımlarından Galatasaray futbol takımında görev alıyor. Kolombiyalı başarılı futbolcu Radamel Falcao 2001 yılında River Plate futbol takımında alt yapı kariyerine başladı. 5 Yıl alt yapıda futbol oynayan Radamel Falcao 2005 yılı itibari ile profesyonel kariyerine adım attı.

Radamel Falcao kaç yaşında?

Galatasaray'ın başarılı santraforu Radamel Falcao 10 Şubat 1986 yılında Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. 34 Yaşındaki başarılı futbolcu Radamel Falcao 2010- 2011 sezonu itibari ile Porto takımı ve 2011- 2012 sezonunda da Atletico Madrid ile Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı. Falcao 2012 yılında Atletico Madrid ile 2012 UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Radamel Falcao başarılı performansı ile dünyanın en başarılı futbolcuları arasında gösterildi.

İkinci nesil futbolcular arasında yer alan Radamel Falcao Süper Lig takımlarından Galatasaray'da top koşturuyor. 2 Eylül 2019 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Radamel Falcao 5 milyon Euro karşılığında anlaştı. İstanbul'a geldiğinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Radamel Falcao çıktığı 22 maçta 15 gol atarken 1 asist yaptı ve 2 sarı kart gördü.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Kolombiyalı başarılı futbolcu Radamel Falcao 2013- 2019 yılları arasında AS Monaco takımındaydı. Yetenekli futbolcu Falcao 2014-2015 sezonunda Mancester United takımına kiralandı. 2015- 2016 sezonunda ise Chelsea futbol takımına kiralanan Falcao 2019 yılında Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Radamel Falcao çıktığı 22 maçta 15 gol kaydetti.

Başarılı futbolu ile göz dolduran yetenekli futbolcu Radamel Falcao 2019 yılında Süper Lig takımlarından Galatasaray ile sözleşme imzaladı. 2021 Yılında da Galatasaray'da oynayacak olan Kolombiyalı futbolcu 1,77 metre boyunda ve santrafor mevkiinde oynamaktadır.

Radamel Falcao'nun maaşı ne kadar?

Dünya çapında tanınan futbolcular arasında yer alan Radamel Falcao Galatasaray futbol takımı ile 2 Eylül 2019 yılında sözleşme imzaladı. Galatasaray'da büyük bir coşku ile karşılanan Radamel Falcao Galatasaray ile 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Radamel Falcao Özel Hayatı

Kolombiyalı futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Radamel Falcao beş yaşındayken ailesi Venezuela'ya taşındı. Radamel Falcao da burada beyzbol oynadı. Başarılı bir futbol hayatı olan Radamel Falcao daha sonra ise Arjantinli şarkıcı Lorelei Taron ile hayatını birleştirdi. Bu çiftin 2013 yılında ilk çocuğu Dominique Garcia Taron dünyaya geldi.

Başarılı futbolcu Radamel Falcao'nun ikinci kızı Desiree Garcia Taron ise 2015 yılının Şubat ayında doğdu. Radamel Falcao'nun üçüncü kızı Annette Garcia Taron 2017 yılının Ağustos ayında dünyaya geldi. Eşi Polonya asıllı olan Radamel Falcao'nun çocukları da Polonya pasaportuna sahip oldular. Kısmen İngiliz asıllı olan Radamel Falcao aynı zamanda Hristiyandır. Başarılı futbolcu Radamel Falcao'nun amcası da ünlü sinema oyuncusu Herbert King olarak bilinir.

Radamel Falcao Futbol Kariyeri

Başarılı futbolcu Radamel Falcao futbol dünyasında El Tigre lakabı ile anılıyor. 2011- 2012 Sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maça çıkan yetenekli futbolcu toplam 17 gol atarak rekor kırmıştır. Falcao bu sayede Avrupa kupalarında bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanının da sahibi oldu. Bunun yanı sıra Falcao iki sezon art arda 2 farklı kulüp ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan dünyadaki ilk futbolcu olmuştur. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Radamel Falcao 2001- 2005 yılında Kolombiya U-17 takımında, 2005- 2007 yılında ise Kolombiya U- 20 takımında görev aldı. Falcao 2007 yılında ise Kolombiya milli takımında top koşturdu.