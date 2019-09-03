Galatasaray’ın Falcao’yu transfer etmesi kadar taraftarların yaptığı müthiş karşılama gündem yarattı. 33 yaşındaki yıldız İstanbul’a ayak bastıktan sonra Avrupa ve Dünya basını gelişmeleri yakın takip etti, havalimanındaki görülmemiş şova manşetlerde yer verdi. İspanya’dan Portekiz’e, Kolombiya’dan İngiltere’ye kadar en önemli medya organları, Falcao’ya yapılan karşılamayı yazdı. İşte öne çıkan bazı manşetler...

Kolombiya’nın El Tiempo Gazetesi, “Falcao’nun İstanbul’da karşılanışı çılgıncaydı” dedi.





İspanya’dan AS, “Falcao, İstanbul’da Türk tutkusunun tam ortasına indi” yorumunu yaptı.

İngiliz Mirror’ın internet sitesinde, “Falcao’yu havalimanında 25 bin Galatasaray taraftarı karşıladı” dedi.