Radamel Falcao İstanbul'a geldi dünyayı salladı

Falcao transferi Türkiye’de spor gündeminin en çok konuşulan olayı olmakla kalmadı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Kolombiyalı süperstara yapılan karşılama, dış basında manşetlere çıktı.

03 Eylül 2019, Salı 06:01
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Radamel Falcao İstanbul'a geldi dünyayı salladı

Galatasaray’ın Falcao’yu transfer etmesi kadar taraftarların yaptığı müthiş karşılama gündem yarattı. 33 yaşındaki yıldız İstanbul’a ayak bastıktan sonra Avrupa ve Dünya basını gelişmeleri yakın takip etti, havalimanındaki görülmemiş şova manşetlerde yer verdi. İspanya’dan Portekiz’e, Kolombiya’dan İngiltere’ye kadar en önemli medya organları, Falcao’ya yapılan karşılamayı yazdı. İşte öne çıkan bazı manşetler...

Kolombiya’nın El Tiempo Gazetesi, “Falcao’nun İstanbul’da karşılanışı çılgıncaydı” dedi.


İspanya’dan AS, “Falcao, İstanbul’da Türk tutkusunun tam ortasına indi” yorumunu yaptı.

İngiliz Mirror’ın internet sitesinde, “Falcao’yu havalimanında 25 bin Galatasaray taraftarı karşıladı” dedi.

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