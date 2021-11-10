MENÜ

Radamel Falcao imzayı atıyor! Karar verildi

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor. 35 yaşındaki futbolcu 1 sene daha İspanyol ekibinde forma giyecek.

10 Kasım 2021, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
- A +
Radamel Falcao imzayı atıyor! Karar verildi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, golcü futbolcu Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği hakkında kararını verdi. İspanyol kulüp yıldı9z golcünün sözleşmesini 1 sene daha uzatma kararı aldı.

AS'ta yer alan habere göre Rayo Vallecano, Falcao'nun gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu 1 sene daha takımda tutmaya karar verdi.

Sezon başında Galatasaray 'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya giden Kolombiyalı yıldız, bu sezon İspanyol ekibinde eski günlerini anımsatarak çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

İlgili Haberler
UEFA, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için kararını verdi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...