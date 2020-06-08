Radamel Falcao ilk 11’e hazır!

Lige verilen yaklaşık 3 aylık ara en çok da Galatasaray’daki yaşlı isimleri etkilemişti. Bu oyuncuların başında 33 yaşındaki Radamel Falcao gelirken, Kolombiyalı yıldız ekstra çalışmalar ile açığı kapattı, fizik olarak hazır hale geldi.

Florya’daki antrenmanların yanı sıra bireysel program da uygulayan Falcao, pazar günkü Rizespor karşılaşmasında ilk 11’de oynamayı hedefliyor. Sezon içinde sakatlık problemleri yaşamasına rağmen toparlayan Falcao, ligde çıktığı son 8 maçta 8 gol atmıştı.

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