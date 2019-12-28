Radamel Falcao: İkinci yarı daha iyi olacağız

Falcao'nun maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirme şu şekilde:

İlk yarının son maçıydı. Kesinlikle kendi sahamızda galibiyet gerekliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. İkinci yarı her geçen maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk devreyi 3 puanla kapatmaktı amaç bunu da başardık.

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