Radamel Falcao: İkinci yarı daha iyi olacağız
Galatasaray'da 5-0'lık Antalyaspor maçında 2 gol atarak iyi bir performans sergileyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao galibiyeti değerlendirdi. Seneyi 3 puanla bitirmenin önemine değinen yıldız oyuncu, "İkinci yarı her geçen maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.
Falcao'nun maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirme şu şekilde:
İlk yarının son maçıydı. Kesinlikle kendi sahamızda galibiyet gerekliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. İkinci yarı her geçen maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk devreyi 3 puanla kapatmaktı amaç bunu da başardık.
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