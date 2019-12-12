Radamel Falcao: Henüz hazır değilim

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 yenildi ve grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa’ya veda etti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve yavaş yavaş görev almaya başlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başlamadıklarının altını çizen tecrübeli golcü, "Aslında maça iyi başladık. Kötü başladığımızı düşünmüyorum. Böyle bir takıma karşı bir konsantrasyon kaybında cezalandırılıyorsunuz. Şu an için %100 hazır değilim. İki ay kadar sahalardan uzak kaldım. Böyle forma giydikçe daha iyiye gideceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi:

'Lig ve kupanın da en önemli favorisiyiz'

"İki tane hedefimiz kaldı. Lig ve kupanın da en önemli favorisiyiz. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Umarım bu iki kupada da mutlu sona ulaşan biz oluruz"

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