Radamel Falcao: Galatasaray’ın tutkusu beni cezbetti

Türkiye'ye transferi büyük gündem yaratan ve Galatasaray'ın son ana kadar savaş verdiği ve Süper Lig'in 2. yarısında büyük bir çıkış yakalan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, yayıncı kuruluş beIN Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Falcao'nun neden Galatasaray'ı seçtiğinden Fenerbahçe derbisine, nasıl futbola başladığından, Süper Lig'i nasıl gördüğüne kadar tüm özel açıklamaları şu şekilde:

Futbola nasıl başladığını anlattı

Babam da futbolcuydu. Onu, her antrenmanda ve her maçta takip ettim. Futbol tutkum bu sayede başladı.

Ronaldo mu, Messi mi?

Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. İkisi de, döneminin en iyisi unvanına layık. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu, sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar.

Atletico Madrid ve Porto zamanları

Bence oyuncu grubumuzun mantalitesi çok kuvvetliydi. Hırslı ve ateşli bir oyuncu grubuydu. Her oyuncu potansiyelini ve gücünü gösterme niyetindeydi. Serbest bir ortamda çalışıyorduk. Bu da iyi çalışmamı sağlıyordu. O yüzden, birçok başarıya eriştik. Şunu söyleyebilirim ki, kariyerimin bu iki bölümü benim için çok güzel geçti.

Galatasaray'ı neden seçti?

Galatasaray’ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Önceden burada oynamış Gustavo Victoria sayesinde de birkaç şey duyuyordum. Atletico Madrid’de beraber forma giydiğim Arda Turan da bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı. Galatasaray’ın tutkusu, Güney Amerikalılarınkiyle oldukça benzeşiyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti.

Falcao'dan VAR açıklaması

Bence herkesin tartıştığı belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karara yönlendirmesi olumlu. Pozisyonlara dair yorumlar herkes için farklı olabilir. Siz farklı bir şey iddia edersiniz, ben farklı bir şey düşünürüm. Benim hoşuma giden bir sistem. Çünkü 2 santimle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Bu sayede hiçbir oyuncu karara itiraz edemiyor. Pozisyonların ağır çekimde gösterilmesi hakemlerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bence VAR sisteminde pozisyon tekrarları bu şekilde kullanılmamalı.

Bence çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi. Sezon başında birçok isim transfer döneminin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır. Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray, ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi. Hem bireysel hem takım anlamında. İyi sonuçlar bu aralarda geldi çünkü gerçekten birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyuyorduk.

Şampiyonluk açıklaması

Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet halinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.

Fenerbahçe maçında gol atınca neler hissetti?

Arjantin’de River-Boca derbisini yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe’yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması, bana o an için büyük bir sorumluluk yükledi.

Süper Lig hakkında

Gerçekten çok yarışmacı bir organizasyon. Her ekip çok enteresan oyunculara sahip. Bana göre ülke için de çok önemli. Türkiye, futbol için çok tutkulu insanlardan oluşan büyük bir ülke. Türk Milli Takımı da, Türklerin bu anlayışını ortaya koyuyor. Fazla sayıda yabancının gelmesi de rekabeti ve şampiyon takımların vizyonunu geliştiriyor. Bu sayede milli takım da ülke için önemini koruyor.

Havaalanıdaki karşılanmasıyla ilgili...

Benim için özel bir tecrübeydi. Kariyerimde daha önce oynadığım hiçbir takımda böyle bir karşılama olmadı. Kızlarım ve eşim de daha önce böyle bir şeye tanık olmamışlardı. Onlar için de unutulmaz bir andı. Galatasaray’a gelmenin bir fırsat olduğunu gördük. Bu sayede o andan itibaren karşılamaya gelen insanları ailemiz gibi görmeye başladık.

Galatasaray’ın stadı gerçekten özel bir atmosfere sahip. Dünyadaki en iyi statlardan birisinde oynuyoruz. Bu, her maç için çok önemli. Takım olarak iyi oynamadığımız zamanlarda taraftarımız tezahüratlarıyla bize itici güç oluyor ve her zaman ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunu yeniden canlandırıyor. Sezonun geride kalan kısmında bu güç bizi başarıya doğru yönlendirecektir.

Galatasaray formasıyla ilk maçımda çok heyecanlanmıştım. Şampiyonluğu hedefleyen bir kulüpte forma giymek bir futbolcu için motive edicidir. Büyük bir kulübe geldiğimi fark ettim ve Galatasaray gibi bir kulübün formasını giymekten gurur duyuyorum.

'Muslera ve Selçuk bana çok yardımcı oldu'

Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu. Galatasaray benimle ilk defa iletişime geçtiğinde Muslera ile görüştüm. Daha önceden görüşmemiştik, ona kulüp ve daha fazlası ile ilgili sorular sordum. Onun görüşleri önemliydi ve bana gelmemin doğru olacağını söyledi.

Fatih Terim ile ilgili neler düşünüyor?

Çok tecrübeli bir antrenör. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip bir isim. Kulüp adına birçok başarıya imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız.