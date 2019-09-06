Radamel Falcao’nun ülkesi Kolombiya’da yayın yapan gazeteler, Galatasaray’a transferiyle ilgili olarak tecrübeli oyuncuyla bir röportaj yaptı. Öncelikle Şampiyonlar Ligi’ndeki grubu değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, “Böyle bir grupta olmak heyecan verici. Real Madrid’in favori olduğunu düşünüyorum ancak takım olarak iyi bir dönem geçirmediklerini biliyorum. Biz Galatasaray olarak çok iyi oyunculara sahip bir takım oluşturduk. Umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız” dedi.

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Ülkesinden destek aldığını da ifade eden Falcao, şöyle devam etti:

‘En üst düzeyi istiyorum’

“Kolombiya halkının sevgisi ve desteği çok önemli, benim için de yeni bir başlangıç olacak. En üst düzeyde olmak istiyorum ve en çok istediğim şeylerden birisi de Kolombiya Milli Takımı’nda olmak. Çok fazla teklif vardı. Monaco’da zamanımı doldurmuştum. Onlara minnettarım. Birçok ülkeden teklif almama rağmen, tutkulu Galatasaray taraftarı ve yöneticilerin tutumu seçimimi etkiledi. Kalbimi çaldılar.”

‘Artık golleri atmalıyım’

“Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir durumdu. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailem için yaşadıklarımız şimdiden unutulmaz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller atmam gerekiyor.”

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