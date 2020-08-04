Radamel Falcao forma paylaşımı soru işareti yarattı!
Falcao forma paylaşımı Galatasaray taraftarının aklında soru işareti oluşturdu. Peki o formalar hangi kulübe ait? Bu formalar transferin sonunun geldiğine mi işaret ediyor? Radamel Falcao, Patrice Evra, Lemina, Cedi Osman, Sneijder ve çok daha fazlası bu videoda sizlerle buluşuyor!
KANALA ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.