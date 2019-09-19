Radamel Falcao: 'Evimizdeki maçları kazanmak çok önemli'

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

ESPN kanalının sorularını yanıtlayan 33 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde "Maç boyunca kazanmak için her şeyi yaptık. Gollük pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Yine de buradan puan almak önemliydi ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Önlerinde kendi evlerinde oynayacakları iki maç bulunduğunu hatırlatan El Tigre, "Bu maçlarda galibiyet elde etmek çok önemli. Bugün iki takım da fazla şans yakalayamadı. Ancak zamanla takımımızın daha iyi olacağına inanıyorum. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi sonuçlar alacağız." şeklinde konuştu.

Bir dönem River Plate'te de forma giyen Falcao, eski takımının Libertadores Kupası yarı finalinde Boca Juniors ile kozlarını paylaşacağı dev eşleşme içinse "Çok zorlu bir mücadele olacak. Umarım River, iyi bir maç çıkarır ve finale kalır." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler