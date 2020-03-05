Radamel Falcao döndü Galatasaray coştu!

Galatasaray’ın tam da şampiyonluk havasına girdiği günlerde, Radamel Falcao’nun şovu başladı... Yaz transfer döneminin en flaş takviyesi olan Kolombiyalı yıldız, ligin ilk 16 haftasında sadece 1 gol atabilmişti. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre beklenen verimi sağlayamayan tecrübeli futbolcu, 17. haftadaki Antalyaspor maçında attığı 2 golle açılırken, ikinci yarı performansıyla parmak ısırtıyor.

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın son 8 lig maçının 6’sında forma giyerken, 7 kez fileleri havalandırdı ve ligdeki toplam gol sayısını 8’e yükseltti. Falcao’nun form grafiğini yükselttiği bu dönemdeki tüm maçları Galatasaray kazanmayı başardı.

Rekabet tavan yaptı

Falcao’nun olmadığı maçlarda Adem Büyük ve Andone de elinden geleni yaptı. Adem’in 20 lig maçında 6 golü bulunuyor. Andone ise 7 lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan üç forvetin forma rekabeti, sezonun en kritik virajında Galatasaray’a hücum hattında rahat bir nefes aldırıyor. Özellikle Falcao’nun son haftalarda sorumluluk almak istemesi, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

En golcü ikinci Kolombiyalı oldu

Radamel Falcao, Galatasaray’da attığı gollerle, ülkesi Kolombiya’nın en fazla gol atan ikinci futbolcusu konumuna yükseldi. Kariyerinde 320 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, 348 gollü Victor Aristizabal’a yetişmeye çalışacak.

48 yaşındaki Aristizabal, kariyeri boyunca Atletico Nacional, Valencia, Sao Paulo, Santos, Vitoria, Coritiba, Cruzeiro gibi kulüplerin formalarını giymişti. Falcao ise River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray’da oynadı.