Radamel Falcao bereketi

Galatasaray’da tam anlamıyla Falcao bereketi yaşanıyor... Kolombiyalı golcünün İstanbul’a gelmesiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar’ın gelirlerinde önemli bir artış yaşandı. Sadece 4 günlük süre içerisinde Galatasaray’ın kasasına giren paranın 11 milyon Lira civarında olduğu belirtiliyor. İlk olarak Falcao transferinin resmileşmesiyle birlikte, Türk Telekom Stadı’nda 8 adet loca satıldı ve karşılığında 4.5 milyon Lira gelir elde edildi. Bununla birlikte kombinelere olan ilgide bir patlama daha yaşandı ve 3 bine yakın satış gerçekleşti.

Forma satışlarıyla artacak

Sarı-Kırmızılılar, kombine satışlarının 40 bine ulaşmasıyla birlikte daha fazla satış yapmama kararı aldı. 12 bin kişilik bölüm maç günü bileti şeklinde satılacak. Tribün kapasitesinin 10 bin kişi daha arttırılması durumunda, maç günü bilet gelirleri daha da artacak. 3 bin kombine satışından da 4.5 milyon Lira kazanıldı. Son olarak statta imza törenine gelen 25 bin taraftar, sadece stat yanındaki GSStore’a 2 milyon Lira hasılat bıraktı. Forma satışlarıyla beraber bu rakamların daha da artması bekleniyor.

En kalabalık 9. imza töreni

Bleacher Report, futbol tarihinde yaşanan en kalabalık imza törenlerinin bir listesini yayınlarken, Radamel Falcao’ya da yer verdi. Kolombiyalı golcüyü 40 bin kişinin takip ettiği, bu nedenle 9. sırada yer aldığı belirtildi. İlk sırada Real Madrid’in eski yıldızı Cristiano Ronaldo, ikinci sırada ise Arjantinli futbol efsanesi Maradona, 65 bin kişiyle yer aldı. İşte o liste: