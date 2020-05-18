Radamel Falcao, 4. çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Radamel Falcao-Lorelei Taron çiftinin 4. çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Radamel Falcao, eşiyle havuzda çekilmiş pozlarını paylaşarak, erkek çocuk beklediklerini açıkladı.

3 kız babası olan Falcao, doğacak erkek çocuğuyla birlikte tamamlanmış hissedeceğini dile getirdi ve "Erkek çocuğum olacağı için heyecanlıyım. 3 kızım vardı ve oğlumla birlikte tamamlanmış hissedeceğim. Ailemiz için çok önemli bir an. Oğlumuzla birlikte daha olgun bir insan olacağım, küçük bir adamı büyütmeye hazırım." ifadelerini kullandı.