Radamel Falcao, 4. çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 4. çocuğunun cinsiyetini öğrendi. 5 aylık hamile eşi Lorelei Taron ile havuzda fotoğrafını paylaşan Falcao, erkek çocuğu beklediklerini açıkladı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
- A +
Radamel Falcao, 4. çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Radamel Falcao-Lorelei Taron çiftinin 4. çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Radamel Falcao, eşiyle havuzda çekilmiş pozlarını paylaşarak, erkek çocuk beklediklerini açıkladı. 

3 kız babası olan Falcao, doğacak erkek çocuğuyla birlikte tamamlanmış hissedeceğini dile getirdi ve "Erkek çocuğum olacağı için heyecanlıyım. 3 kızım vardı ve oğlumla birlikte tamamlanmış hissedeceğim. Ailemiz için çok önemli bir an. Oğlumuzla birlikte daha olgun bir insan olacağım, küçük bir adamı büyütmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...