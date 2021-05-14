Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına şimdiden ismini yazdırdı. İngiltere macerası pek parlak geçmeyen ve akıllarda soru işareti olarak transfer olan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu futboluyla herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Tecrübeli futbolcu hakkında ise tek soru işareti olan nokta Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı.

Rachid Ghezzal, Fransa'da yayınlanan So Foot dergisine konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu.









İşte Ghezzal'ın açıklamaları:

'Şampiyon olmayı çok istiyorum'

"Şampiyon olmayı çok istiyorum. Şampiyonluk, sezona kötü başlangıcımızı da hesaba katınca, sezonun hikayesini çok daha anlamlı kılacak. Takıma katıldığımda ligde 15. sıradaydık. Kadromuz yeniden inşa ediliyordu. Ayrılan oyuncuların yanı sıra, takımda çok fazla yeni transfer vardı. Adaptasyon sürecini iyi atlattık ve bugün bulunduğumuz konumu hak ettik."

'Galatasaray maçı, kaybettiğimiz ilk derbiydi'

"Böyle bir final tabii ki çok stresli fakat duruma daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Galatasaray maçı, kaybettiğimiz ilk derbiydi. Hala öndeyiz ve işi bitirmek bizim elimizde. Şampiyonluğu taraftarlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Gol katkısı, kariyerimde bugüne kadar eksik olduğum bir alandı. Çok iyi maçlar oynasam bile tabelaya katkı sağlayamadığım zaman yeterli olmuyordu."









Taraftara övgü dolu sözler

“17 asist ile tarihe geçtiğimin farkındayım. Bunun hakkında çok konuşuluyor, dikkat etmek istemesem bile gözümden kaçması çok zor. Taraftarın bana duyduğu sevgi çok etkileyici. Bu sezon beni mutsuz eden tek şey, evimizde taraftarlarımızın karşısında bir maça çıkamamış olmamız. Türkiye’deki stadyumlarda atmosferin ne kadar özel olduğunu, Avrupa’da herkes biliyor. Kariyerimde ilk kez, takımına bu denli bağlı bir taraftar grubuyla karşılaştım."

Beşiktaş'ta kalacak mı?

"Beşiktaş’ta kalmak, burada bir devamlılık ve istikrar sağlamak istiyorum. Öncelikli hedefim, tabii ki şampiyonluk. Devamında, Leicester ve Beşiktaş’ın bir anlaşmaya varması gerekiyor fakat bu benim elimde olan bir şey değil.”

"Transferin kapanmasına saatler kala Beşiktaş’la anlaştım. İstanbul trafiği kabus gibi olduğu için kulüp, kontratımı lig yönetimine motorlu kurye ile gönderdi.”







