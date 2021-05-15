Rachid Ghezzal'dan transfer açıklaması!
Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ta sezonun en çok katkı veren isimlerinden ve bu karşılaşmada bir de gole imza atan Ghezzal karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Kupayı hak ettiklerini söyleyen Cezayirli futbolcu "Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalacak mısın" sorusuna da "İnşallah" cevabını verdi.
Süper Lig'de sezon sona erdi ve Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek, Galatasaray'ın 3-1 kazanmasına rağmen averajla şampiyon oldu. Siyah beyazlılarda şampiyonlukta önemli bir katkı sağlayan Rachid Ghezzal, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Göztepe maçında bir de gole imza atan Cezayirli futbolcu,"Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu. Biz bunu kazanmayı hak ettik." açıklamalarını yaptı.
Muhabirin kendisine sorduğu "Gelecek sezon da Beşiktaş'ta olacak mısın?" sorusunu yıldız futbolcu "İnşallah" cevabını verdi.