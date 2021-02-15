Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Rachid Ghezzal, "Çok mutluyum Beşiktaş forması ile ilk golümü attığım için. Asistler ile takıma katkı veriyordum, bugün golümü de attım. Gol yemeden bu maçı kazandığımız için çok daha mutluyum"

"Ciddi bir durumum yok, zaten toparlanacak bir zamanımız var. Daha önce de ara ara böyle oluyordu. Kendimi riske atmak istemedim" ifadelerini kullandı