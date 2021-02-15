Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması
Beşiktaş forması altında ilk golünü Gençlerbirliği karşısında atan ve etkili bir performans sergileyen Rachid Ghezzal ikinci yarıda sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Cezayirli oyuncu hem maçı hem de sakatlık durumu hakkında konuştu
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Rachid Ghezzal, "Çok mutluyum Beşiktaş forması ile ilk golümü attığım için. Asistler ile takıma katkı veriyordum, bugün golümü de attım. Gol yemeden bu maçı kazandığımız için çok daha mutluyum"
"Ciddi bir durumum yok, zaten toparlanacak bir zamanımız var. Daha önce de ara ara böyle oluyordu. Kendimi riske atmak istemedim" ifadelerini kullandı