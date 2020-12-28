Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Sivasspor maçında ilk golü Güven Yalçın atarken golün pasını sezon başında kiralık olarak takıma katılan Rachid Ghezzal yaptı.

Ghezzal böylece bu sezon Süper Lig'de 6. asistini yaptı ve Caner Erkin'i geçip en çok gol pası veren oyuncu konumuna geldi.