Beşiktaş formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Cezayirli hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, Siyah Beyazlı ekibin Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçta şovuna devam etti. 16'da Kevin N'Koudou'ya harika bir asist yapan yıldız oyuncu, 75'te ise muhteşem bir gole imza attı. Süper Lig'deki asist sayısını 16, gol sayısını ise 5'e çıkaran Ghezzal, kariyer rekoruna ulaştı.

Siyah Beyazlı ekipte 21 gole direkt katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, Lyon dönemini solladı. Ghezzal, Lyon’da 2015-16 sezonunda 10 gol ve 10 asistle dikkat çeken bir performans sergilemişti.

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Beşiktaş formasıyla 21 gole direkt katkıda bulunan Cezayirli, kariyer rekorunu kırdı.

2010/11'den bu yana ilk kez!

Georges-Kevin N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezon ligdeki asist sayısını 16'ya çıkaran Ghezzal, Süper Lig tarihine de geçti. Bu sezon 4 gol kaydeden Cezayirli futbolcu böylece 2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu oldu. Daha önce Süper Lig'de Edin Visca(2017/18) Wesley Sneijder(2016/17) ve Cicinho(2013/14) 15 asist yapmıştı.

Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller. Tecrübeli oyuncu 17 kez gol pası verdi.



