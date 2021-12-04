Rachid Ghezzal: Sonuna kadar mücadele edeceğim, savaşacağım!

Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Zor zamanlar geçirdiklerini ve bir an önce kazanan takım kimliğine geri dönmeleri gerektiğini vurgulayan Cezayirli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

'Sonuna kadar mücadele edeceğim'

''Çok üzgünüz. Kazanmayı istediğimiz bir maçtı. Kendi özgüvenimiz, taraftarımız için kazanmayı çok istiyorduk. Yine ve yine kendi hatamızdan bir gol yedik. Zor zamanlar geçiriyoruz. Çok çalışmamız ve bir an önce kazanan takım kimliğine geri dönmemiz lazım. Elimden geleni yapmaya çalıştım, bir ağrım yok. Sonuna kadar mücadele edeceğim bu takımın başarısı için, sonuna kadar savaşacağım. Ligde yapılan her hata golle cezalandırılıyor. Çok çalışıp geri dönmeye çalışacağız.''





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