Rachid Ghezzal: Şampiyonluk için çalışıyoruz

Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki toplantıda; sorulara yanıt veren Cezayirli futbolcu, gelecek için umutlu konuştu. Toplantıya, “İzmir’deki depremde etkilenen herkese geçmiş olsun” ifadeleriyle başlayan Ghezzal, “Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce dostlarımdan bilgi aldım. Taraftarlardan bahsettiler. Türkiye’nin en büyük takımına gelmekle meydan okuma fırsatı yakaladım. Süper Lig çok kaliteli. Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü, hatta yüzde iki yüzümü vermeye çalışıyorum. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor” dedi.

‘Şampiyonluk için çalışıyoruz’

Kaliteli ve büyük bir takım olduklarını vurgulayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, “İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Gidişatımız güzel. Neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Cengiz’i beğeniyorum’

Leicester City’nin Cengiz Ünder’i transfer ettiğinin hatırlatılması üzerine Ghezzal, “Buraya gelmeden bir gün önce Cengiz ile tanıştım. Fiorentina’da oynadığım dönemden kendisini tanıyorum. Cengiz Ünder’i güçlü, hızlı, teknik buluyorum. Beğendiğim futbolcu, son iki maçında asist yaptı. İyi işler yapacaktır” yorumunu yaptı.

‘Stat tamamen doluydu’

Lyon formasıyla 2017’de Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’ta mücadele eden Ghezzal, “Buraya geldiğimde o dönemde Beşiktaş’ta oynayan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu. Çok güzel atmosferdi. Stat tamamen doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım” değerlendirmesinde bulundu.