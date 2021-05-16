Süper Lig'de Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken sezona damga vuran isim Rachid Ghezzal oldu. Cezayirli oyuncu özellikle son dönemki performansı ile lig tarihine geçti.

En çok asist yapan oyuncu

Rachid Ghezzal, 17 asist ile ligin en çok asist yapan oyuncusu olurken Beşiktaş tarihinde bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekorunu da kırmıştı.

Moto kurye mucizesi

Transfer döneminin son gününde imza atan Rachid Ghezzal'ın evrakları TFF'ye moto kurye vasıtası ile gitmişti. Ghezzal 17 asist yanında 8 gol atıp ligin gole en çok katkı yapan oyuncusu oldu.

Kariyerinin en iyi sezonu

Rachid Ghezzal kariyerinin gol asist anlamında en başarılı sezonunu yaşarken aynı zamanda ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. Ghezzal son 6 haftada 5 gol atıp arkadaşlarına 3 asist yaptı

Şampiyonluk golü

Rachid Ghezzal aynı zamanda Göztepe ile oynanan son hafta maçında kazanılan penaltıyı 69.dakikada gole çevirdi ve adeta şampiyonluğu getiren golü de atmış oldu.















