Rachid Ghezzal, Leicester City antrenmanında
Geçen sezon Beşiktaş forması altında asist kralı olan Rachid Ghezzal, Süper Lig ve kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Kiralık olarak forma giyen Ghezzal'ın transferi adeta yılan hikayesine dönerken sözleşmesi bulunan Leicester City ile idmanlara başladı.
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş 'a gelen Rachid Ghezzal, lige damga vurmuştu. Ghezzal için bu sezon başında hem Galatasaray hem de Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken bu sürenin uzamasının ardından Cezayirli oyuncu, Leicester City ile idmanlara başladı.
Ghezzal 17 asist ile geçen sezon Süper Lig'de asist kralı olurken 8 golle takımına önemli katkı sağladı. Şampiyonluğu getiren penaltıyı atan Ghezzal, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası final maçında da asist yapmıştı.