Rachid Ghezzal: Hem lig hem kupa şampiyonluğu harika olur

Beşiktaş'ın yıldızlarından Rachid Ghezzal, beINSport Fransa'da yayınlanan bir programa katıldı ve gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı. Ghezzal, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı konusunun konuşulmadığını ve sezon sonuna odaklandıklarını söyledi

BB Erzurumspor maçındaki golü hakkında gelen soruya Rachid Ghezzal, "Gol için iyi bir andı. Hücumu tek başıma sürüklemeye karar verdim ve şutumu çektim. Kalecide kötü yer tutmuştu" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ta kalma fikri benim fazlasıyla hoşuma gidiyor"

Ghezzal transfer hakkında ise, "Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağım konusunu henüz konuşmadık. Açıkçası, şu anda sadece yaptığım işe odaklandım. Gelecek ne gösterecek bilmiyorum. Beşiktaş'ta kalma fikri benim fazlasıyla hoşuma gidiyor. Ancak an itibariyle gerçekten sadece son haftalara ve şampiyonluğa odaklandım, kupa finali de var dolayısıyla duble yapma fırsatı var, bu harika olur" şeklinde konuştu.

Premier Lig tercihi hakkında ise, "Geride kalan 2-3 sene boyunca karmaşık dönemlerden geçtim. Farklı ülkelerde, farklı takımlarda oynadım. Bundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kendimi ifade etme fırsatı bulamamıştım ancak Beşiktaş'ta bunu başardığımı düşünüyorum"

"Beşiktaş'ta arkadaşlık ön planda. Herkes birbiri için savaşıyor. Fransızca bilen Rosier ile birlikte oynamak bir avantaj ayrıca ligin en iyi golcülerinden Aboubakar'a sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Fransa'ya dönersem Lyon'u tercih ederim"

Fransa'ya dönersen hangi takıma gelirsin sorusuna ise Ghezzal, "Lyon'u tercih ederim. Lyon'daki günlerin garip bir şekilde sonlanmıştı. Bunun için hep bir pişmanlık hissettim. Dönersem Lyon'u tercih ederim. Beşiktaş'ta şampiyon olursak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Buradaki performansım sayesinde yeniden milli takıma dönebildim. Dolayısıyla gelecek sezon tercihim büyük bir öneme sahip"