Rachid Ghezzal şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor... Transferin son gününde sürpriz bir hamleyle takıma katılan Cezayirli yıldız atıyor, attırıyor, Beşiktaş'ı sırtlamayı sürdürüyor. Sezonun en dikkat çeken isimlerinden birisi haline gelen yıldız oyuncu, Rizespor maçının da kahramanı oldu. 16'da Nkoudou'nun attığı golde İsmail Köybaşı ve Talbi'yi üst üste çalımlarla eksilten 28 yaşındaki oyuncu şık bir asiste imza attı.

En klas gollerden biri...

Başarılı futbolcu 75'te ise sahneye kendi çıktı. Ceza sahası dışının sağ çaprazından uzak köşeye müthiş vuran Ghezzal sezonun en klas gollerinden birini kaydetti. 1 gol, 1 asistle öne çıkan tecrübeli oyuncu, kariyer rekorunu da kırdı. 2015- 16'da Lyon'da 38 maçta 10 gol, 9 asistle oynayarak toplam 19 gole direkt katkı veren Cezayirli, bu sezonki rakamlarını 5 gol, 16 asiste çıkardı. Tam 21 gole doğrudan katkı sağlayan Ghezzal şampiyonluk yolunda Kara Kartal'ı uçurdu.

Kevin N'Koudou da kariyer zirvesinde

Beşiktaş'ın bir diğer kanatı Georges-Kevin N'Koudou da en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Rize'de perdeyi açan Fransız oyuncu bu sezonki 7. sayısını kaydetti ve kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonuna imza attı. Yükselen performansıyla takdir kazanan yıldız oyuncu son 4 haftada da Kara Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak.



