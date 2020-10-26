Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, iyi bir maç çıkardıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini vurguladı, "İyi bir maç çıkardık, birlikte hareket ettik ve bu sonuç geldi. Takım ruhumuz çok iyiydi. Sıkı çalışmaya devam edip takım ruhunu daha ileri taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a gelme sebebini de açıklayan Ghezzal, "Buraya geldim çünkü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynama şansım oldu. Önemli bir meydan okumaydı. Kendimi gösterme şansım oldu. Süper Lig önemli bir lig, en iyi şekilde çalışıp en iyi seviyeye gelmek istiyorum." dedi.

Henüz %100 hazır olmadığını belirten yıldız isim, "Hazırım, bugün oynadım ama %100 olduğumu söyleyemem. Uzun bir süreden sonra maça çıktım ve ilk 11 oynadım. Takım arkadaşlarıma bana olan destekleri için teşekkür ederim." dedi ve sözlerini noktaladı.