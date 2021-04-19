Milli sporcu Rabia Cirit’in İtalya’da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix’si 3. serisinde gülle atmada elde ettiği 8.14 metrelik derecesi Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından onaylandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rabia Cirit’in, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde 8.14 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandığı belirtildi. Rabia Cirit’in bu derecesinin IPC tarafından onaylandığı aktarıldı.

Milli sporcu Rabia, bu derecesiyle 7.90 ile Hırvatistan’dan Ana Gradecak’a ait Avrupa rekorunu kırarken, kendisine ait 7.45’lik Türkiye rekorunu da geliştirdi.