Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından Ernesto Valverde’nin görevine son verdi. Valverde’nin yerine göreve, 61 yaşındaki Quique Setien getirildi. 61 yaşındaki Setien, son olarak Lugo (2009-2015), Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştırdı. Betis’le 2017-2018 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek dikkatleri üzerine çekti. Topa sahip olma üzerine bir oyun anlayışı olan Setien, takımıyla birlikte dün ilk idmanını çıktıktan sonra düzenlenen törenle 2022’ye kadar sözleşme imzaladı.

2022’ye kadar sözleşme imzalayan Setien, Barça ile ilk maçına önümüzdeki pazar günü Nou Camp’ta Granada karşısında çıkacak.

‘Hâlâ farkında değilim’

Basın toplantısında da ilginç açıklamalara imzasını atan tecrübeli çalıştırıcı, “Benim için çok özel bir gün. Amacım her şeyi kazanmak olacak. La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası. Dün kendi köyümde inekler arasında yürüyordum, bugün dünyanın en iyi futbolcularının teknik direktörlüğünü yapacağım. En iyi rüyalarımda bile böyle bir şey yaşamayı bekleyemem. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi’yi çalıştıracağım, hâlâ ne yaşadığımın farkında değilim. Barcelona, Messi...” ifadelerini kullandı.

2.5 yılda Barcelona ile 4 kupa kazanan Valverde’nin tesislerden çıkarken kulüp logosunun aracının camına yansıması ve yüzünün gülmesi, dikkatleri çekti.