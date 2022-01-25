Queens Park Rangers - Swansea City maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Championship'in formda takımlarından Queens Park Rangers 4 maçtır galip gelerek güzel bir seri yakaladı. Son maçta beklenenin aksine etkisiz oyunu ile dikkat çeken QPR yine de Coventry’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son haftalarda skor üretmekte zorluk yaşayan Queens Park Rangers ligin en golcü 4. takımı konumunda.

Mücadelenin misafir takımı Swansea, geçen sezonu neredeyse mumla arıyor. Ligde galibiyet hasretini Preston karşısında 1-0 yenerek son veren Swansea bu skor sonrasında 4 maç sonra galip geldi. Karşılaşmada birden fazla net pozisyon yakalasalar da son vuruşlarda yetersiz kaldılar.

Maç öncesi en dikkat çeken istatistik bu sezon 40 gol atan Queens Park Rangers. bu gollerin 27'sini ikinci yarıda kaydetti. Swansea ise bulduğu 28 golün 16'sını ikinci yarıda attı.

Toparlanmak isteyen Swansea, formda Queens Park Rangers karşısında ilk yarı zorluk çıkartmasını beklesek de maç sonu Queens Park Rangers galibiyeti bekleyebiliriz.