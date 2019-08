Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol hayatını sürdürmesinin ardından yönetimin aldığı kararla kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenilen Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'ya 1+1 yıllık resmi imza attı.

Portekizli yıldız, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı taraftarlara veda ederken Fikret Orman hakkında da açıklamalarda bulundu.

Quaresma'ının açıklamaları şöyle;

Bugün, duygu yüklü bir gündü. Bana değer veren başka bir kulübe transfer oldum. Mutluyum ancak hüzünlüyüm de. Çünkü, her zaman kalbimde taşıyacağım bir kulüpten ve harika taraftarlarından ayrılıyorum. Beni her zaman desteklediniz. Başkan beni takımda istemediğini söylediğinde bile. Sizin gibi destekçilere sahip olduğum için çok şanslıyım. Her şey için teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız.