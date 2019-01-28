Son dönemde birçok yıldız ismin tek tek ayrılık kararı aldığı Beşiktaş’ta, Ricardo Quaresma’nın da Siyah- Beyazlılar’la yolları ayırması artık an meselesi...

Quaresma’yı ilk olarak Türkiye’ye getiren dönemin Kara Kartal’daki futbol şube sorumlusu olan Serdar Adalı, bu kez ikinci başkan olarak tecrübeli futbolcunun geleceği konusundaki görüşmeleri sürdürüyor. Tarafların bugün de son bir görüşme yapması beklenirken, kararın hangi yönde çıkacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Q7, daha önce formasını giydiği ülkesi Portekiz’in önde gelen kulüplerinden Porto’ya dönmek isterken, 35 yaşındaki atak oyuncusu ve onun avukatıyla temas halinde olan Adalı ise sezon sonuna kadar kalmasından yana bir tavır sergiliyor.

Ailesini Portekiz’e gönderdi

Teknik direktör Şenol Güneş’in de bu yönde bir talebi olduğu öğrenilirken, ailesini ülkesine gönderen tecrübeli futbolcunun ise Porto’dan ev baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Onunla ilgili çıkan diğer haberlerde ise Quaresma’nın yarın ya da çarşamba günü Portekiz’in yolunu tutacağı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım