Uzun dönem Beşiktaş forması giyen son olarak geçen sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Ricardo Quaresma, ülkesine dönmüştü. Vitoria Guimaraes'e transfer olan 37 yaşındaki oyuncu yeni takımın ilk asistini yaptı.

Gil Vicente deplasmanında Duarte'nin golünde pası veren isim olan Quaresma, geride kalan 6 maçta 456 dakika süre aldı. Quaresma'nın formasını giydiği Vitoria Guimaraes, 6 maç sonunda topladığı 10 puanla 5.sırada yer alıyor







