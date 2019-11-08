Quaresma ve Thiam yok

Kasımpaşa, zorlu deplasmana önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Yeni Malatya maçını kaçıran takımın en skorer ismi (4 gol) Mame Thiam, bu akşam da oynayamayacak.

İstanbul ekibinde Quaresma sarı kart cezalısı. Ayrıca Malatya maçının ardından rakip takım soyunma odasında olaylara karıştığı gerekçesiyle stoper Veysel Sarı ve kaleci Ramazan Köse tedbirli olarak disiplin kuruluna verilmişti. Baskı saatimizde karar çıkmamıştı. Heintz ve Pavelka’nın da sakatlıkları bulunuyor.