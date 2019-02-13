Quaresma kulübeye

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alacak ancak büyük ihtimalle yedek bekleyecek.

13 Şubat 2019, Çarşamba 07:52
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Quaresma kulübeye

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarından 8 gol atarak 6 puan çıkartan kadroyu bozmayı düşünmediği belirlendi.

Son iki maçta kanatlarda Lens ve Güven Yalçın'a görev veren Güneş'in, Malatya'da da bu ikiliyi sahaya süreceği ifade edildi. Quaresma'nın devre arasında yaşadığı ayrılık süreci nedeniyle motivasyon kaybı yaşamasını da dikkate alan siyah-beyazlı hocanın, Portekizli oyuncuyu skorun seyrine göre sahaya sürmenin hesaplarını yaptığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta direkt kırmızı kart gören Quaresma, Antalya ve Bursa karşılaşmalarında forma giyememişti.

(Milliyet)


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