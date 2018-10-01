Quaresma kasırgası!

Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla sezona damgasını vurmaya devam ediyor. Önceki akşam Vodafone Park’ta oynanan Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayan ve 88 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, 71. dakikada yaptığı trivela vuruşla golünü atmayı başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar karşısında sergilediği başarılı performansın ardından Süper Lig’de 6 maç sonunda 2 gol ve 4 asiste ulaşan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son dönemin en iyi sezon başlangıcına imzasını attı.

Golleriyle ön plana çıkıyor

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ligde 2 gole tam 22. mücadelesinde ulaşabilen Quaresma, önceki dönemde ise 29 karşılaşmada rakip fileleri iki kez sarsmıştı. Bu dönemde ise 2 gole sadece 6 maç sonunda ulaşan yıldız futbolcu, takımın forvetlerinin formsuz olduğu sezonda ön plana golleriyle çıkacağını gösterdi. Yıldız oyuncunun Kayseri performansı ülkesi Portekiz başta olmak üzere birçok ülkeden basın kuruluşunda manşetlere çıktı.

ABD’de de gündemde

Portekiz’in en ünlü gazetelerinden A’Bola’nın internet sitesi, Beşiktaş’ın yıldızının performansını, “Quaresma’dan bir gol ve bir asist” sözleriyle haberleştirdi. Mais Futebo ise, “Quaresma’nın trivelası Beşiktaş’a 3 puanı getirdi” ifadelerini kullanırken yine bir diğer Portekizli internet sitesi Noticias ao Minuto ise, “Quaresma’dan bir başka trivela” dedi. Ek olarak Beinsports ABD ise, “Quaresma ve Love’ın golleri Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı” ifadelerine yer verdi.