Quaresma kadro dışı bırakıldı!

Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes, yıldız oyuncu Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bıraktı.

"Dünkü galibiyet beni çok mutlu etti"

Vitoria Guimaraes'in sahasında Pacos Ferreira'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan eski Beşiktaşlı oyuncu, "Tebrikler takım. Dünkü galibiyet beni çok mutlu etti. Oynamasam da, koç için bir seçenek olmasam da takım ve taraftarlar için mutluyum.

"Aynı iştahla çalışmaya devam"

Yapmama izin verdikleri her şeyi Vitoria için yapıyorum ve geldiğim günden beri aynı iştahla oynuyorum. Kendimi geliştirmeye ve antrenmanlarda çalışmaya devam edeceğim.

"'Kötü Adam' damgası vursalar da..."

Sırf memnun etmek için kişiliğimi de değiştirmeyeceğim. Bazen bana haksız yere 'Kötü Adam' damgası vursalar da, oyun henüz bitmedi arkadaşlar. Herkese mutlu Paskalyalar" ifadelerini kullandı.

Bu sezonki performansı

Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giydiği 24 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Beşiktaş & Kasımpaşa kariyeri

Quaresma, ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa forması da giymişti. Portekizli sağ kanat oyuncusu Beşiktaş ile çıktığı 227 maçta 38 gol, 78 asist ve Kasımpaşa ile oynadığı 26 maçta 4 gol kaydetmişti. (Ajansspor)