Quaresma gençlere taş çıkartıyor

Beşiktaş’taki geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma ilk etap çalışmalarına resmen damga vurdu. Hemen hemen tüm testleri önde bitiren Portekizli oyuncu, gençleri gölgede bıraktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Kafası bizimle olduktan sonra her türlü kendisinden yararlanırım” dediği oyuncusunun bu yüksek randımanı karşısında adeta mest oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Beşiktaş’ta teknik heyet takımın performansından ve çalışma ortamından çok memnun kaldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Tesisleri’ni tek kelime ile muhteşem bulurken, kampta oynanan Pendik ve Kocaelispor maçlarının, son durumlarını görme açısından yeterli veri sağlamadığını belirtti ancak kondisyon açısından herkese geçer not verdi.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan deneyimli hoca, yeni sezon öncesi asıl tablonun Avusturya’daki hazırlık maçlarından sonra belli olacağını söyledi. Avcı, yöneticilerle olan görüşmede ise “İlk etap iyi geçti ama transfer planlaması için henüz erken. Roco ve Mirin ile ilgili son kararı ikinci etaptaki hazırlık maçlarından sonra veririz. Sol bekte önceliğim Adriano. Onun dışında diğer transferleri ikinci etaptan sonra konuşuruz” dediği ortaya çıktı.

Öte yandan Riva kampında hemen hemen tüm testleri önde bitiren isim Ricardo Quaresma oldu. Tecrübeli oyuncu performansıyla birçok genç futbolcuya taş çıkarttı. Q7’nin antrenmanlardaki hırsına herkes şapka çıkarttı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da “Kafası bizimle olduktan sonra her türlü kendisinden yararlanırım” dediği oyuncusunun bu yüksek randımanı karşısında adeta mest oldu. Quaresma ile ilgili tek sıkıntısı Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı yönündeki belirsizlik. Başkan Fikret Orman’ın önümüzdeki günlerde oyuncusuyla bir toplantı yapacağı ve durumun netleşeceği öğrenildi.

Gençler takipte

Genç oyunculardan Oğuzhan Akgün ile Erdem Seçkin de göze batan isimlerdi. Yeni sezonda bazı gençleri kadroya almayı planlayan Avcı ve kurmayları bu iki ismin tüm hareketlerini not aldı.

Beşiktaş’ta özellikle geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla dikkat için Adem Ljajic de kampın yıldızları arasındaydı. Hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında başarılı bir performans sergileyen Ljajic ile birlikte Vida da sanki lige hiç ara vermemiş gibiydiler. Savunmada iyi işler yapan Vida, şimdiden ilk onbirdeki yerini garantilemişe benziyor.

Kampa katıldığı gün fazla kilolarıyla dikkat çeken Lens ise ideal kilosuna yaklaştı. Özel bir diet programı ile birlikte ekstra antrenmanlar da yapan Hollandalı oyuncunun ikinci kampın sonunda istenilen seviyeye geleceği bildirildi.