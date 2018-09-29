Quaresma: Fiziksel olarak eksiklerim vardı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı kulüp, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanırken, şık bir gol kaydeden Ricardo Quaresma, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Sezon öncesi hazırlıklarına tam olarak katılamadığım için fiziksel olarak eksiklerim vardı. Haftalar ilerledikçe eksikleri tamamladım. Ayrıca fiziksel olarak hazır oldukça güven de kazanıyorsunuz'' dedi.

Maç öncesi seromoniye oğluyla çıkan Quaresma, bu anın kendisine sorulmasıyla ilgili soruya, ''Oğlum inşallah benden daha iyi bir futbolcu olur ama henüz çok küçük, okuması ve derslerine çalışması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Saycan Sayım