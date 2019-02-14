Quaresma dönüyor!

Geçmişte ayrılık süreci nedeniyle çalışmalarını aksatan birçok oyuncu gördüğünü kaydeden Güneş'in, tecrübeli oyuncunun tutumundan memnuniyet duyduğu kaydedildi. En azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediği Quaresma ile görüşen siyah-beyazlı hocanın, "Çok iyi çalışıyorsun. işine tutkuyla bağlısın fakat geleceğinle ilgili kararını da artık vermek zorundasın. Başka bir takıma gitsen de oynayacak durumdasın çünkü antrenmanlarını ihmal etmedin. Senin gibi bir profesyoneli her zaman takımda görmek isterim ama artık son kararını ver" dediği bildirildi.

Bu arada Şenol Güneş'in iki maçlık cezası biten Quaresma'yı yarın akşam Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanacak müsabakanın kadrosuna alacağı belirtildi. Lens ve Güven'in kanatlardaki performansından memnun olan siyah-beyazlı hocanın, Portekizli futbolcuya oyunun seyrine göre şans tanıması bekleniyor.

(Milliyet)



