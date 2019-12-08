Quaresma: Benim için özel bir maçtı

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 90+5. dakikada Umut Nayir’in attığı golle 3-2 mağlup etti. Rakibini deplasmanda, 4 sezon sonra ilk kez geçen Beşiktaş, ligdeki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Maçın ardından oldukça duygusal bir maça çıkan Ricardo Quaresma, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli'nin maç sonu yorumları:

"Benim için özel bir maçtı. Beşiktaş benim için özel bir kulüp ama Kasımpaşa formasıyla galibiyet için elimden geleni yaptım."

"Beşiktaş'a bir gün döner miyim? Bilmiyorum. Gelecekle alakalı bir şey dememiz mümkün değil, şu anda sadece bulunduğum kulübe hizmet etmek için çabalıyorum."

"Bugün elimden geleni yaptım. Profesyonel bir futbolcunun yapması gerektiği gibi. Dürüst olmak gerekirse kaybetmeyi haketmedik. Büyük takımlara karşı fırsatları yakaladığınızda değerlendirmelisiniz."